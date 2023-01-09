Врач перечислила осложнения, которыми может закончиться фарингит

Врач-оториноларинголог Александра Найденова назвала осложнения после фарингита, которые могут остаться на всю жизнь.

Как объяснила медик, фарингит — это воспаление слизистой задней стенки глотки, которая может поражаться вирусами, грибами и бактериями. При вирусном варианте заболевание самостоятельно разрешается в течение семи дней, необходимо лишь адекватное обезболивание.

«При бактериальном все сложнее, он не даст вам усидеть дома семь дней, проявления ярче и отек нарастает быстрее. Если вовремя не обратиться к врачу, то возможны осложнения, которые будут возникать в зависимости от возбудителя, там поселившегося», — приводит слова врача Life.ru.

По ее словам, чаще всего это абсцесс, затруднение глотания и дыхания, к отдаленным относятся заболевания сердца, суставов и почек. Но самое проблемное осложнение — бета-гемолитический стрептококк, который лечится вместе с ревматологами и будет преследовать человека всю жизнь и ухудшать ее качество.

Если болит горло, можно самостоятельно дома обрабатывать его спреями с гексэтидином и бензидамином или использовать растворы для полоскания горла с обезболивающим эффектом и постоянно рассасывать различные травяные пастилки. Чем больше слюны, тем лучше для горла, отметила оториноларинголог. Однако, если в течение трех-четырех дней симптоматика нарастает или остается прежней, необходимо обратиться к врачу.