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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:42

Врач перечислила методы «лечения» акне, которыми можно сделать только хуже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Дерматолог Кристина Тогоева призвала не лечить акне мылом и гормональными средствами.

«Лосьоны, болтушки, лекарственные наружные средства, содержащие спирт, пересушивают кожу. Нарушается водно-жировая мантия кожи, и, для того чтобы ее восстановить, кожа начинает вырабатывать еще больше кожного сала. А кожное сало, в свою очередь, является благоприятной средой для размножения бактерий, в том числе Cutibacterium acnes, являющейся провокатором акне. Пилинги не по показаниям и при бесконтрольном использовании могут навредить и спровоцировать акне. Терапевтическим эффектом будут обладать салициловый, азелаиновый, молочный, резорциновый пилинги», — приводит слова Тоговой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1576336
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