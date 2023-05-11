Врач перечислила 5 опасных причин неприятного запаха изо рта

Врач Егоне Варосян заявил, что неприятный запах изо рта может быть следствием сахарного диабета.

«Среди основных причин галитоза выделяют: кариес и разрушение зубов, некачественную гигиену полости рта, ношение брекетов, коронок и других конструкций для протезирования, сахарный диабет, заболевания лор-органов и ЖКТ. Для профилактики галитоза необходимо чистить зубы дважды в день, использовать зубную нить, отказаться от курения, придерживаться принципов правильного питания и контролировать обмен веществ», — приводит слова Варосяна Life.ru.