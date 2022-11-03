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3 ноября, 23:15

Врач перечислил самые распространенные ноябрьские травмы

Сергей Разин
корреспондент
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Травматолог Михаил Саутин назвал переломы лучевой кости и шейки бедра самыми распространенными в ноябре.

«Когда человек поскальзывается, падает с опорой на руки или падает на бок. И здесь, соответственно, мы сталкиваемся с самой частой травмой, получаемой при падении. Это перелом верхней конечности или так называемый перелом лучевой кости в типичном месте», — отметил Саутин в интерью Life.ru.

Другая частая травма — это перелом шейки бедра, который можно получить при падении на бок. Наиболее опасна она для пожилых людей: так как люди старшего возраста больше подвержены остеопорозу, такая травма случается у них очень часто и в абсолютном большинстве случаев лечится хирургически при помощи специальных имплантов.

Источник: https://life.ru/p/1536396
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