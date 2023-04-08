Врач перечислил простые упражнения, которые должен выполнять каждый после 30 лет

Врач Василий Строганов заявил, что после 30 лет нужно ходить по лестницам и парковать машину дальше.

«Например, подниматься по лестнице вместо лифта, припарковать машину подальше, чтобы больше пройтись пешком. Ходьба очень полезна... Нужно стремиться проходить в день 10 000 шагов, но если после этого болят суставы, то лучше снизить нагрузку. Главное — работать над поперечной мышцей живота, которая укрепляется при правильном дыхании», — приводит слова Строганова Life.ru.