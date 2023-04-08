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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:03

Врач перечислил простые упражнения, которые должен выполнять каждый после 30 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Василий Строганов заявил, что после 30 лет нужно ходить по лестницам и парковать машину дальше.

«Например, подниматься по лестнице вместо лифта, припарковать машину подальше, чтобы больше пройтись пешком. Ходьба очень полезна... Нужно стремиться проходить в день 10 000 шагов, но если после этого болят суставы, то лучше снизить нагрузку. Главное — работать над поперечной мышцей живота, которая укрепляется при правильном дыхании», — приводит слова Строганова Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1571015
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