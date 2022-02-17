Врач перечислил первые симптомы деменции

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в новом выпуске программы «О самом главном» назвал признаки, указывающие на начальную стадию деменции.

«Первый из симптомов — это ухудшение памяти. Симптом должен быть стойким и наблюдаться от трех месяцев. Люди часто помнят, что было с ними в молодости, но что было сегодня или вчера, вспомнить не могут. Еще может появиться тревожность, раздражительность, агрессивность, неуместные шутки, внезапная распущенность или потеря интереса к хобби», — сказал специалист.

Также врач отмечает, что у пожилых людей могут возникнуть проблемы с подбором слов в разговоре и ухудшиться орфография. К ранним симптомам можно отнести и трудности с концентрацией внимания, утомляемость, пренебрежение личной гигиеной, неряшливость, ухудшение бытовых и профессиональных навыков.

Агапкин напоминает, что при первых признаках необходимо сразу же обратиться к неврологу или психиатру.