Врач перечислил основные признаки рака простаты

Врач-онколог Денис Алтунин назвал основные признаки рака предстательной железы. По его слова, при распознавании онкологии на ранней стадии, есть большой шанс вылечиться.

«Выявить на ранней стадии рак сложно самостоятельно. Нужно проходить обследование. А вот к признакам на поздней стадии относятся частые позывы в туалет, сила струи мочи снижается, появляется ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря или, наоборот, происходит недержание мочи», — приводит слова специалиста «Газета.ру».

О прогрессировании опухоли или метастазах говорят спазмы и боль в промежности, крестце, внизу живота, пояснице, появление крови в моче или сперме, а также эректильная дисфункция.

По словам врача, чаще всего рак простаты диагностируют у мужчин старше 50 лет.