Врач перечислил 11 симптомов, которые помогают распознать рак
07:00
Врач-гематолог Ренат Бадаев назвал несколько симптомов, которые помогают распознать рак на ранней стадии. Их определили благодаря исследованиям онкологии.
«На ранней стадии рака могут проявляться следующие симптомы: постоянная усталость, плохой сон, потеря веса, уплотнения на теле, проблемы со стулом, выпадение волос, кашель и жар. У женщин также может быть уплотнение груди, отеки и любые другие необъяснимые изменения во внешнем виде», — цитирует специалиста «Пятый канал».
При этом врач сообщил, что важно отличать чувство усталости при раке и просто усталости. Вторая как правило проходит после отдыха, то первая — нет.
Дополнительная информация:
www.5-tv.ru/news/247185/nazvany-11-simptomov-kotorye-pomogut-raspoznat-rak-narannej-stadii-21e1/
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