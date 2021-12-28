Врач перечислил 11 симптомов, которые помогают распознать рак

Врач-гематолог Ренат Бадаев назвал несколько симптомов, которые помогают распознать рак на ранней стадии. Их определили благодаря исследованиям онкологии.

«На ранней стадии рака могут проявляться следующие симптомы: постоянная усталость, плохой сон, потеря веса, уплотнения на теле, проблемы со стулом, выпадение волос, кашель и жар. У женщин также может быть уплотнение груди, отеки и любые другие необъяснимые изменения во внешнем виде», — цитирует специалиста «Пятый канал».

При этом врач сообщил, что важно отличать чувство усталости при раке и просто усталости. Вторая как правило проходит после отдыха, то первая — нет.