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Врач перечислил 11 симптомов, которые помогают распознать рак

07:00
Прием у доктора. Фото Global Look Press
Прием у доктора. Фото Global Look Press

Врач-гематолог Ренат Бадаев назвал несколько симптомов, которые помогают распознать рак на ранней стадии. Их определили благодаря исследованиям онкологии.

«На ранней стадии рака могут проявляться следующие симптомы: постоянная усталость, плохой сон, потеря веса, уплотнения на теле, проблемы со стулом, выпадение волос, кашель и жар. У женщин также может быть уплотнение груди, отеки и любые другие необъяснимые изменения во внешнем виде», — цитирует специалиста «Пятый канал».

При этом врач сообщил, что важно отличать чувство усталости при раке и просто усталости. Вторая как правило проходит после отдыха, то первая — нет.

Дополнительная информация:

www.5-tv.ru/news/247185/nazvany-11-simptomov-kotorye-pomogut-raspoznat-rak-narannej-stadii-21e1/

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Галина Глазко все материалы автора
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