ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 19:15

Врач озвучил секрет долгожительства

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото rawpixel.com, freepik.com

Врач-терапевт Дмитрий Морщеев рассказал, что прожить долгую жизнь, можно, если, начиная с молодости, много двигаться. «Это значит, что там, где можно обойтись без машины, надо обходиться без нее: гулять с друзьями по улицам, ходить в магазин, на работу, не чураться физического труда. конечно, будут полезными и занятия спортом или даже танцами. Главное — чтобы было много движения и меньше лежания перед телевизором» , — пояснил медик.

Также Дмитрий Морщеев отметил, что продлить жизнь помогает правильное отношение к самому себе и окружающим. «Чем позитивнее человек, чем больше он совершает добрых дел и говорит теплых слов, тем спокойнее и благополучнее его жизнь» — подчеркнул специалист. По словам врача, не стоит подпускать к себе вечно всем недовольных людей, тех, кто любит спорить, сеет ссоры и негатив.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
0
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в «подготовке нападения» в 2023 году
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роспотребнадзор предложил выгодный аналог красной рыбы
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости