Врач озвучил секрет долгожительства

Врач-терапевт Дмитрий Морщеев рассказал, что прожить долгую жизнь, можно, если, начиная с молодости, много двигаться. «Это значит, что там, где можно обойтись без машины, надо обходиться без нее: гулять с друзьями по улицам, ходить в магазин, на работу, не чураться физического труда. конечно, будут полезными и занятия спортом или даже танцами. Главное — чтобы было много движения и меньше лежания перед телевизором» , — пояснил медик.

Также Дмитрий Морщеев отметил, что продлить жизнь помогает правильное отношение к самому себе и окружающим. «Чем позитивнее человек, чем больше он совершает добрых дел и говорит теплых слов, тем спокойнее и благополучнее его жизнь» — подчеркнул специалист. По словам врача, не стоит подпускать к себе вечно всем недовольных людей, тех, кто любит спорить, сеет ссоры и негатив.