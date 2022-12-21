Врач опровергла популярный миф о взаимосвязи стрижки и выпадения волос

Врач-трихолог, косметолог клинико-диагностического центра МЕДСИ Любовь Колесникова рассказала, что стрижка влияет только на волосяной стержень и абсолютно никак не затрагивает фолликул, от которого зависит рост волос и их выпадение.

Она пояснила, что на голове находится в среднем 100-150 тысяч волосяных фолликулов, 86-95 процентов из них пребывают в фазе роста. Стадия роста волос как правило длится от двух до семи лет.

«На фазе активного роста волос здорового человека способен выдержать груз весом в 100 грамм при толщине всего в 0,05 миллиметра. По прочности он не уступает медной проволоке того же диаметра, поэтому стрижка здорового растущего волоса никак не повлияет на его жизненный цикл и не сможет продлить фазу роста», — приводит слова Колесниковой Life.ru.

Спустя несколько лет волосы переходят в стадию катагена (покоя), которая длится всего около месяца. В это время, как пояснила наша собеседница, волосяные луковицы начинают отсоединяться от питающего элемента. А вот спустя еще месяц наступает фаза телогена, которая и вызывает заметную потерю волос. Протяженность этого периода, по словам специалиста, может составлять около трех-четырех месяцев.

При этом Колесникова предупреждает, что из-за какого-либо патологического влияния на организм, к примеру стресса, большая часть волос может досрочно перейти из фазы роста в фазу катагена и телогена.

«Тогда во время мытья и расчёсывания наблюдается та самая ужасающая картина волосопада, который мы стараемся больше не увидеть и начинаем всячески избегать всех моментов, способствующих выдёргиванию волос. К сожалению, именно это приводит к тому, что перешедшие в телоген волосы не могут нормально покинуть кожу головы, чтобы уступить место вновь растущим. А мы с вами всеми этими действиями только продлеваем ощущение патологического выпадения и усиливаем свой стресс», — резюмировала врач.