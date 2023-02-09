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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:20

Врач опроверг миф о проблемах у детей, рожденных из замороженных эмбрионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Репродуктолог Екатерина Шульга заявила, что рожденные из замороженных эмбрионов дети болеют не чаще обычных.

«Ранее опасения по поводу безопасности витрификации были связаны с влиянием на беременность и здоровье будущих малышей. Но исследования показали, что сам по себе метод не снижает частоту наступления беременности. К тому же витрификация не влияет на здоровье детей, рождённых с помощью этого метода. Главный фактор здоровья ребёнка, рождённого в результате ЭКО, — это здоровье его родителей и их возраст на момент криоконсервации половых клеток и эмбрионов, особенно матери. К тому же возможность передачи инфекций через жидкий азот — настоящий миф. Таким образом, заморозка биоматериала на его качество никак не влияет. Наоборот, это мощный инструмент в руках врача, который повышает шанс наступления беременности и удешевляет стоимость лечения», — приводит слова Шульги Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1557562
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