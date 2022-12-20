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Сегодня, 17:55

Врач-офтальмолог рассказала о пользе использования перфорированных очков

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач-офтальмолог Дарья Левина объяснила, что ношение перфорированных очков никак не способствует улучшению зрения.

«Суть их работы заключается в том, что свет поступает через маленькие диафрагмы (те самые дырочки) узким направленным пучком, поэтому создаётся впечатление, что через них лучше видно... С тем же успехом, а возможно, даже с большей эффективностью можно использовать гимнастику на аккомодацию», — объяснила она Life.ru.

Специалист порекомендовала ежегодно проверять зрение, дабы своевременно получать от специалистов клинически доказанные рекомендации.

Источник: https://life.ru/p/1546990
Здоровье
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