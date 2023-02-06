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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:15

Врач оценила опасность завирусившейся яично-винной диеты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Диетолог Ирина Мансурова рассказала об опасности диеты из журнала Vogue на основе вина и яиц.

«Алкоголь способствует задержке жидкости в организме, что может, напротив, придавать лишние килограммы. При употреблении такого количества вина в течение дня ЖКТ принимает на себя первый удар. Попадающий в желудок этанол стимулирует секрецию хлористоводородной кислоты, что провоцирует гастриты и язвенную болезнь. Содержащийся в вине этанол нарушает синтез веществ, участвующих в расщеплении белков, жиров и углеводов. В кишечнике развиваются гнилостные процессы, ведущие к тяжёлой интоксикации. Во сне переваривание в вашем желудке замедлится или прекратится совсем, мясо станет тухнуть, накопит токсины, которые могут вызвать утром тошноту, тяжесть в животе и высыпание на лице. К тому же это обусловлено тем, что после 15 часов печень активно делает запасы гликогена», — приводит слова Мансуровой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1556798
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