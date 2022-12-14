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Врач объяснила, почему запивать икру шампанским опасно для здоровья

Анна Горшкова
Корреспондент
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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, почему икру и шампанское друг с другом лучше не миксовать.

«За счет того, что икра достаточно соленая и многие покупают ее консервированную в металлических банках, туда обычно добавляется большое количество консервантов, чтобы увеличить ее срок годности. Поэтому следует выбирать икру, у которой срок годности поменьше, и есть ее сразу. Но не на голодный желудок и в небольших количествах: две-три чайные ложки в день», — приводит слова врача Life.ru.

Эксперт также пояснила, что из-за содержания в шампанском углекислого газа алкоголь быстрее всасывается в кровь и быстро происходит опьянение.

«Иногда человек не ощущает и может выпить намного больше. Особенно вредно пить шампанское на голодный желудок, это плохо влияет на поджелудочную железу и кишечник», — заявила Писарева.

Закусывать красной икрой шампанское тоже не стоит, потому что икра достаточно калорийная и соленая, а у многих людей есть к ней противопоказание. Поэтому вместе эти два продукта сочетать все-таки не рекомендуется, заключила нутрициолог.

Источник: https://life.ru/p/1545677
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