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Сегодня, 18:45

Врач объяснила, почему недосып заставляет человека переедать

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова объяснила, почему недосып заставляет человека переедать.

По ее словам, любой хронический недосып является стрессом, а стресс — это повышение уровня кортизола — гормона стресса и замедление функционирования организма.

Специалист отметила, что если у человека есть привычка заедать стресс, то чем бы он ни был вызван, в том числе недосыпом, возникает переедание. Также во время стресса многие хотят употреблять более вредную пищу: сладкое, фастфуд. Количество потребляемых калорий растет, отчего увеличивается и вес.

«Обратная ситуация: если человек во время стресса не чувствует голод, то недосып будет приводить к уменьшению веса. Поэтому недосып сам по себе — это одна из причин стресса, а переедание — это следствие попытки организма избавиться от него. Поэтому не стоит винить только недосып, возможно, он является следствием более масштабных проблем», — приводит слова Зябловой Life.

Источник: https://life.ru/p/1534877
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