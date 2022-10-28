Врач объяснила, почему недосып заставляет человека переедать

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова объяснила, почему недосып заставляет человека переедать.

По ее словам, любой хронический недосып является стрессом, а стресс — это повышение уровня кортизола — гормона стресса и замедление функционирования организма.

Специалист отметила, что если у человека есть привычка заедать стресс, то чем бы он ни был вызван, в том числе недосыпом, возникает переедание. Также во время стресса многие хотят употреблять более вредную пищу: сладкое, фастфуд. Количество потребляемых калорий растет, отчего увеличивается и вес.

«Обратная ситуация: если человек во время стресса не чувствует голод, то недосып будет приводить к уменьшению веса. Поэтому недосып сам по себе — это одна из причин стресса, а переедание — это следствие попытки организма избавиться от него. Поэтому не стоит винить только недосып, возможно, он является следствием более масштабных проблем», — приводит слова Зябловой Life.