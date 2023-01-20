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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 13:29

Врач объяснила, почему лыжи и хоккей лучше бассейна для часто болеющих детей

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Врач-педиатр Ольга Комиссарова рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе детской спортивной секции.

Комиссарова считает, что часто болеющие дети обычно страдают повторяющимися инфекциями носоглотки, поэтому для них очень важен закаливающий эффект спортивных тренировок.

«Хорошим выбором будут занятия лыжами, биатлоном, фигурное катание и хоккей. А вот с плаванием вопрос неоднозначный: само по себе оно полезно, однако для детей, страдающих аденоидами, синуситами, отитами или аллергическим ринитом, попадание воды, особенно хлорированной, может провоцировать обострение», — сказала Комиссарова.

Также будут полезны виды спорта, которые развивают все группы мышц: бег, командные игры с мячом. Важно выбирать грамотного тренера, помогающего в оздоровлении юного спортсмена.

«Помимо этого, важен эмоциональный настрой ребенка: от спорта будет больше пользы, если ребенку нравится заниматься, чем если он ходит на тренировки «из-под палки», — продолжила Комиссарова. — В любом случае, прежде чем отдать ребенка в спорт, следует пройти обследование у врачей, чтобы оценить состояние здоровья, готовность к физическим нагрузкам и исключить противопоказания для определенных видов спорта».

Источник: https://life.ru/p/1553117
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