Врач объяснила, почему количество ссор в паре напрямую связано с сексуальной активностью

Сексолог Ольга Савская объяснила, почему количество ссор в паре напрямую зависит от сексуальной активности.

«Во время близости вырабатывается очень много необходимых гормонов-нейромедиаторов, таких как дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин, который тоже способствует состоянию спокойствия и большей привязанности к партнеру. И когда возникает его нехватка, женщина чувствует себя раздражительной, может быть более агрессивной либо, наоборот, депрессивной, и появляется больше конфликтов, потому что есть ощущение отдаления от партнера, появляются обиды», — приводит Life.ru слова Савской.

По словам эксперта, женщина лучше контактирует со своим телом, имея полноценную сексуальную жизнь, а когда близость отсутствует, девушка больше сосредоточена на внешних факторах, а не своих ощущениях. Это приводит к повышению тревожности, беспокойству и снижению чувствительности.

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