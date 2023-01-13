Врач объяснила, можно ли делать обтирания при болезни

Врач генетик-метаболист Светлана Перес в интервью «Мосленте» рассказала, что обтирание можно проводить спиртом, слабым раствором уксуса или простой водой.

«Все индивидуально, в том числе и реакция на резкую смену температуры. Бывают случаи, когда это крайне необходимо, например при температуре выше 40 градусов и рисках судорожного синдрома», — пояснила врач.

По словам Светланы Перес, спирт быстро испаряется с кожи и снижает температуру на три-четыре градуса. Но для детей с быстрым типом метаболизма эта процедура опасна — они могут получить алкогольную интоксикацию. Чтобы понять, какой тип метаболизма у ребенка, необходимо, по словам генетика, посмотреть на восприимчивость его родителей к алкоголю.

Вреда организму не нанесут компрессы со слабым уксусным раствором, но важно соблюдать дозировку, чтобы не допустить ожогов. Альтернативным и самым безопасным вариантом может быть вода комнатной температуры, заключила Светлана Перес.