Врач объяснила, как распознать и пресечь развитие РПП у подростков

Психиатр Кристина Вирт заявила, что дневник питания поможет пресечь развитие РПП у подростков.

«Для формирования здорового пищевого поведения необходимо придерживаться так называемого интуитивного питания. Правило в этой системе только одно: есть нужно только тогда, когда вы голодны. Для измерения уровня голода используется шкала от ноля до десяти, где ноль — это слабость, физическое недомогание от отсутствия еды, а 10 — чувство переполненности желудка, из-за чего сложно что-либо делать, сильный дискомфорт. Прием пищи необходимо начинать при уровне голода три, когда голод терпим и есть ощущение пустоты в желудке. Во время приема пищи нужно концентрироваться только на еде, не отвлекаясь на чтение, телевизор или гаджеты. РПП характеризуется избеганием «опасной» и «вредной» пищи. Однако необходимо понимать, что лишние килограммы появляются не от плохой еды, а от переедания. Однако подростку не всегда бывает легко вновь начать есть то, что он считал вредным. Чтобы облегчить задачу, можно помочь ребенку распределить всю «плохую» еду по иерархии, начиная с менее вредной. Сначала следует начать есть менее пугающий продукт. Когда тревога во время еды станет низкой, можно перейти к следующему продукту из списка», — приводит слова Вирт Life.ru.