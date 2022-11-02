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Врач объяснила, как не навредить организму порошками от простуды и гриппа

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-терапевт Екатерина Мымрина объяснила, как не навредить своему организму популярными средствами от простуды и гриппа.

По словам эксперта, в состав комплексных препаратов входят средства для симптоматической терапии, которые приносят облегчение и видимость близкой победы над болезнью, поэтому ощущение, что они лечат простуду, — обманчиво.

«Помните, что если вы избавились от симптомов и неразумно продолжаете вести активный образ жизни, то вы подвергаете свой организм риску затяжного течения болезни, развитию осложнений. В составе порошков и таблеток от простуды, как правило, антигистаминные, жаропонижающие, сосудосуживающие средства. И вы принимаете их все вместе, невзирая на необходимость или опасность для вас в каждом конкретном случае», — приводит Life.ru слова Мымриной.

Терапевт добавила, что все эти средства нужно принимать по отдельности и в соответствии с показаниями. Антигистаминные помогают при насморке, сосудосуживающие можно принимать только в виде капель, а жаропонижающие — лишь в случае, если температура поднимается выше 38 градусов, при этом необоснованный прием этих препаратов лишь маскирует осложнения.

Ранее инфекционист Артем Герасимов объяснил, чем чреваты последствия гриппа, перенесенного на ногах.

Источник: https://life.ru/p/1536106
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