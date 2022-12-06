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Сегодня, 14:25

Врач объяснила, чем вредна привычка доедать до конца

Мария Гусева
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Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что привычка доедать до конца может привести к набору веса и ожирению. Она утверждает, что при употреблении пищи важно ориентироваться на чувства голода и насыщения.

«Если человек регулярно съедает порцию на тарелке, доедает ее до конца, даже не обращая внимания на собственные ощущения, это в конечном итоге может приводить к набору веса и формированию ожирения», — цитирует Life.ru Круглову.

Диетолог подчеркнула, что привычку доедать до конца сложно назвать здоровой. Она предположила, что привычка могла закрепиться еще в детстве, когда к этому приучали родители. Чтобы питаться правильно, нужно обращать внимание на чувство насыщения. Его можно ранжировать по пятибалльной шкале, где «пять» — человек переел, а «три-четыре» — сыт.

Круглова добавила, что если человек ест в ресторане и кафе, то можно попросить упаковать недоеденное с собой.

Источник: Life.ru
Здоровье
Питание
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