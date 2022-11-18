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Сегодня, 12:37

Врач объяснила, чем опасна зависимость от капель для носа

Виктория Кравченко
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Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, чем могут быть опасны капли для носа.

«Чем дольше человек использует капли, тем сложнее от них отказаться. Некоторые даже не понимают, что этот «хронический насморк» вызван каплями, из-за чего делают операции по исправлению перегородки носа, так как винят во всем ее», — рассказала Зяблова Life.

Она подчеркнула, что избавляться от зависимости нужно осторожно, следуя всем рекомендациям врача, чтобы не вернуть зависимость обратно.

Источник: https://life.ru/p/1539740
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