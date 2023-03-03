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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 13:57

Врач объяснил, зачем нужен ирригатор и как выбрать хороший гаджет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Владимир Лосев посоветовал выбирать ирригаторы с защитой от влаги и с объемным резервуаром.

«Ирригатор — это прибор, который позволяет избавлять от остатков пищи в труднодоступных местах при помощи струи воды, которая подается под давлением. Раньше данные приборы чаще всего рекомендовали пациентам с брекет-системами и зубными протезами. Однако сегодня стоматологи настаивают на том, что ирригатор должен быть в каждом доме, так как этот прибор является незаменимым помощником по очищению полости рта и сохранению здоровья зубов. Делайте ставку на надежные продукты, в которых есть защита от попадания воды (максимальная степень защиты от влаги обозначается кодом IP68), так как ирригаторы хранятся обычно в ванных комнатах, где это неизбежно. А основной причиной поломок данных предметов часто является именно залив водой. Еще одним важным моментом может стать наличие в режиме пульсирующих или микропузырьковых струй, которые обеспечивают вымывание остатков пищи из труднодоступных зон намного эффективнее, чем обычная струя воды», — приводит слова Лосева Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1562415
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