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10 ноября, 13:30

Врач объяснил взаимосвязь стресса и заболеваний желудка

Иван Шитик
Корреспондент
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Кандидат медицинских наук, член европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито заявил, что тревоги и стресс часто становятся причинами заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Доказана взаимосвязь стресса путем гормональных всплесков, путем изменения работы симпатической, парасимпатической систем или, например, болезни кардиологии. То есть часто провокатором инсульта, инфаркта и повышенного давления является какой-то стресс — личный, семейный», — сказал специалист Life.ru.

ЖКТ очень страдает от стресса, добавил Жито. У тех пациентов, которые плохо спят, не высыпаются из-за тревожности, подвергаются хроническому стрессу на работе, в семье, в силу социально-экономической ситуации в стране, чаще других возникают патологии вплоть до онкологических заболеваний.

Источник: https://life.ru/p/1537944
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