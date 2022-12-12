Врач объяснил, при каких сигналах ребенку нужен психолог

Врач-психиатр Кристина Вирт рассказала, нас какие сигналы стоит обратить родителями, чтобы вовремя заметить, что ребенку необходим психолог.

«С шести до семи лет появляются страхи. Примерно с 12 лет могут возникать «сверхценные» идеи о собственной внешности, встречается нарушение питания, более выраженным становится протестное поведение. Именно в этот период чаще встречаются расстройства настроения», — рассказала психотерапевт Life.ru.