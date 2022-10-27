Врач объяснил, почему вредны тренировки с похмелья

Нарколог-психиатр Алексей Казанцев объяснил, что с похмелья людям ни коем случае нельзя ходить в спортзал.

«У тех, кто злоупотребляет алкоголем, вообще довольно часто кардиомиопатия, кардиодистрофия и довольно часто внезапная остановка сердца на фоне нарушения ритма. Потому что из тех, кто пьет, никто не закусывает курагой, изюмом, аспаркамом и так далее», — уточнил специалист в интервью LIFE.

Он отметил, что после употребления алкоголя организм истощен, из него вымыт калий, магний, натрий, кальций, а сердце работает за счет калиево-натриевого насоса. В связи с этим могут быть различные проблемы с сердцем.

Как утверждает врач, с похмелья необходима легкая физическая нагрузка. Вполне уместна будет прогулка на свежем воздухе.