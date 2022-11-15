Врач объяснил, почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Пластический хирург Александр Вдовин назвал несколько причин появления темных кругов под глазами.

По словам специалиста, в первую очередь появление синевы в периорбитальной зоне может быть следствием пигментированности данного участка кожи.

«Для того чтобы справиться с пигментированным участком кожи, в косметологии применяется мезотерапия. На первом месте стоит отбеливание кожи в периорбитальной зоне — для этой цели применяются витамин С, известный своими отбеливающими свойствами, и арбутин. Арбутин — это гликозид, который широко используется в средствах, направленных на борьбу с пигментацией», — приводит слова медика Life.

Вторая причина появления темных кругов под глазами — наличие тонкой кожи в этой области и нарушение кровообращения, которое вызвано венозным застоем. В этом случае специалист предлагает заняться уплотнением кожи в периорбитальной зоне.

«Здесь применяются инъекции препаратов — стимуляторов коллагена с добавлением нуклеиновых кислот. Также может быть рекомендовано применение препаратов, устраняющих венозный застой в данной области. Это препараты на основе гинкго билоба, артишока, рутина», — отметил Вдовин.

Он также рассказал о существовании фракционной мезотерапии — аппаратной процедуры, которая соединяет в себе одновременно пилинг и возможности инъекционной терапии аппаратным способом. Еще один метод устранения проблемы — заполнение носослезной борозды филлером на основе гиалуроновой кислоты.

Возможно также и хирургическое лечение, заявил хирург. Однако оно назначается только в том случае, если потемнение кожи под глазами происходит вследствие грыж на нижнем веке, когда мешки под глазами затрудняют венозный отток.