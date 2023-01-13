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Сегодня, 14:30

Врач объяснил, почему нельзя самостоятельно «выписывать» себе антибиотики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач-терапевт Алексей Елихин призвал не заниматься самолечением с помощью антибиотиков.

«Не «выписывайте» себе антибиотики самостоятельно. Их много, делятся они на разные группы по принципу воздействия на организм. И только врач сможет подобрать подходящий препарат при вашем заболевании с учетом тяжести течения и возбудителя. Если принимать антибиотик при вирусных инфекциях, он пользы не принесет, при этом может вызвать дисбактериоз и аллергию, а также помешать организму бороться с вирусом. Если возникли побочные эффекты в виде тошноты, головокружения, сообщите врачу. Не всегда они требуют отмены. Возможно, будет достаточно снизить дозу и добавить еще какие-то лекарства для избавления от неприятных проявлений», — приводит слова Елихина Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1551577
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