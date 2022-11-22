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Сегодня, 20:30

Врач объяснил, кому категорически нельзя курить

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Фото Изображение от Freepik

Доктор медицинских наук, пульмонолог и терапевт Александр Карабиненко рассказал «СЭ», кому категорически нельзя курить.


Прежде всего это люди с хроническими заболеваниями легких и сердца. Никотин повреждает не только дыхательную систему — табачные смолы, которые входят в состав курительных смесей, повреждают и сосудистую. Поэтому страдают не только легкие, но и сердце.

«Те, у кого диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, хроническая сердечная недостаточность, тяжелая артериальная гипертония, и те, кто перенес инфаркт миокарда, не должны курить, чтобы не усугублять состояние здоровья», — объяснил Карабиненко «СЭ».

Ранее врачи дали пять советов, которые помогут бросить курить.

Здоровье
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