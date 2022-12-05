ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 11:30

Врач объяснил, как стать долгожителем

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Изображение от Freepik

Врач-терапевт Игорь Ляшко в материале kubnews.ru рассказал, что по достижении 45 лет необходимо соблюдать пять правил, которые позволят достичь долголетия. К ним относятся достаточное количество сна и спорта, применение принципов здорового питания, отсутствие лишнего веса и стрессов.

Врач рекомендует обратить внимание на свой сон, он должен составлять не менее 8 часов. «Ложитесь спать в одно время, проветривайте комнату, регулярно меняйте постельное белье и чистите матрас», — пишет издание. Что касается питания, ешьте больше свежих овощей и фруктов, готовьте не на сливочном, а на растительном масле и пейте не менее 2 л воды в день, как советует Игорь Ляшко. Не менее получаса ежедневно выделяйте на спорт или хотя бы по часу прогуливайтесь пешком.

«Даже начав больше времени уделять своему здоровью после 45-летия, человек имеет все шансы продлить жизнь больше чем на 10 лет», — обнадежил Игорь Ляшко.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
0
Читайте также
Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Анахайм»
Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Возобновлено движение по автомобильной части Крымского моста
Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью
Как получить родовой сертификат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвал причины развития диабета
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости