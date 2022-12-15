Врач объяснил, к каким последствиям может привести отказ от ношения стелек

Врач — травматолог-ортопед Алишер Анарбаев рассказала о том, почему необходимо носить стельки. По его мнению, это может привести к тому, что левая и правая части тела человека будут неодинаково расположены.

«Когда вы ходите с плоским сводом стопы, ваше тело реагирует, адаптируясь к нездоровым движениям ног. Это означает, что ваши движения нижней части тела приспосабливаются к уплощающему движению стоп. Со временем вы начнёте замечать неравномерность положения тела», — заявил Анарбаев Life.ru.

Врач отметила, что стельки дают фундаментальную поддержку всему телу человека и помогают защитить ноги от повседневных стрессов.