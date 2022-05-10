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Врач предупредила о смертельной опасности укуса энцефалитного клеща

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
При укусе клеща стоит сразу же обратиться к врачу.
Фото Global Look Press

Врач-невролог Мария Медведева напомнила о смертельной опасности укуса энцефалитного клеща.

По словам специалиста, у человека, которого укусил клещ-переносчик, резко поднимается температура, наблюдаются интоксикация и поражения нервной системы.

«Самое ужасное в укусе такого клеща — это поражение головного мозга. Если конкретно, то поражение головного и спинного мозга могут проявляться менингитами, то есть воспалениями», — цитирует слова эксперт «Вечерняя Москва».

На поздних сроках энцефалита появляются лихорадка, скованность мышц и сильная заторможенность. По анализам крови наблюдается избыток лейкоцитов. Как отмечает невролог, главное — это вовремя диагностировать заболевание. Поэтому при укусе клеща, стоит сразу же обратиться к врачу.

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Источник: https://vm.ru/society/965608-pomnit-kazhdyj-akcii-bessmertnyj-polk-ispolnyaetsya-desyat-let?utm_source=vm&utm_campaign=scroll&utm_medium=scroll
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