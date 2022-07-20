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Сегодня, 09:00

Врач объяснила, что негативно влияет на работу мозга

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Стрессы и курение влияют на работу мозга.
Фото Global Look Press

Врач-невролог Алла Гехт рассказала, что регулярные стрессы, курение, распитие алкогольных напитков и загрязнение окружающей среды пагубно сказываются на работе головного мозга.

«Имеется ряд различных факторов, негативно влияющих на работу мозга. Из-за этого существует риск развития серьезных соматических, неврологических и психических заболеваний», — приводит слова эксперта НСН.

Врач отмечает, что на работу нашего мозга благоприятно влияют физическая активность, хорошее настроение, чтение или образование. Также стоит регулярно ходить пешком. Важно, чтобы во всех делах имелся положительный настрой.

Мозг. Как спорт влияет на мозг?

Источник: https://nsn.fm/society/alkogol-kurenie-i-stress-nevrolog-rasskazala-chto-negativno-vliyaet-na-rabotu-mozga
Здоровье
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