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Врач назвала вредные сладости для детей

Ольга Стрельникова
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Семья выбирает сладости в магазине.
Фото Freepik/drobotdean

Врач-педиатр Елена Игринева в интервью RT рассказала, что к самым вредным сладостям для детей следует отнести леденцы и ириски (жевательные конфеты).

Они медленно растворяются, прилипают к зубам, способствуют развитию аллергии, кариеса и разрушению эмали. Лучше заменить их натуральным мармеладом, зефиром или пастилой.

По словам педиатра, не стоит пренебрегать нормой потребления сладостей. Для дошкольника это не более двух шоколадных конфет или одна вафля, два кусочка мармелада или порция зефира/пастилы. Детям с ожирением, атопическим дерматитом и сахарным диабетом необходимо максимально ограничить сладости. Елена Игринева посоветовала вовсе заменить их на ягоды, овощи, фрукты, орехи, натуральный йогурт или творог.

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