ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:30

Врач назвала вкусные продукты для омоложения организма

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Клубника в шоколаде.

По словам специалиста, необходимо включить в рацион всего пять продуктов, особенно богатых антиоксидантами.

Врач-терапевт Анна Далухова в интервью «Кубанским Новостям» рассказала, что вещества, способствующие детоксикации, обновлению клеток и профилактике опасных болезней, — это антиоксиданты. Более того, они продлевают молодость, сохраняя упругость кожи и гармоничную работу всех систем организма. Антиоксиданты можно получить из продуктов питания. Также они самостоятельно синтезируются организмом.

По словам Анны Далуховой, наиболее богаты антиоксидантами артишоки (готовить их лучше на пару), черника, шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов, орех пекан и клубника. Также диетолог отметила, что антиоксиданты в этих продуктах существенно замедляют возрастное угасание когнитивных способностей мозга, защищают от деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Питание
0
Читайте также
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
ВСУ второй раз обстреляли Донецк после начала режима тишины
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт объяснил, почему нельзя держать телефон под подушкой во время сна
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости