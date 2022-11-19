Врач назвала три болезни, при которых нужно сдавать кровь на сахар

Врач-кардиолог Елена Быстрова назвала три заболевания, при которых нужно сдавать кровь на проверку уровня сахара.

По ее словам, в первую очередь уровень сахара необходимо проверять при сахарном диабете. Как известно, эта болезнь проявляется повышенной жаждой, усиленным мочеиспусканием, утомляемостью, неясностью зрения, а также повышенной восприимчивостью к инфекциям.

Также по ее словам нужно сдавать кровь на сахар и при гипогликемии — пониженном уровне глюкозы в крови.

«Проверять уровень глюкозы в крови нужно и при метаболическом синдроме. Если у пациента зафиксировано преддиабетическое состояние, но диагноз сахарного диабета не выставлен (при котором содержание плазменной глюкозы выше нормы, но ниже, чем у больных диабетом), анализ проводится через регулярные интервалы», — цитирует Life.ru Быстрову.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева назвала ранние симптомы сахарного диабета.