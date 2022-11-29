Врач назвала советы, которые могут помочь пережить перепады атмосферного давления

Врач общей практики и главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина перечислила советы, которые могут помочь пережить перепады атмосферного давления.

Эксперт заявила, что нужно соблюдать режим сна и ежедневно выпивать 1,5-2 литра воды, а также чаще гулять на свежем воздухе.

Кроме того, врач назвала важным укрепление сосудов.

«Это можно сделать с помощью физиотерапевтических методик, спа-процедур или лечебной диеты, в частности направленной на уменьшение количества потребляемого сахара», — приводит Life.ru слова Кудашкиной.

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