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Сегодня, 14:00

Врач назвала советы, которые могут помочь пережить перепады атмосферного давления

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач общей практики и главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина перечислила советы, которые могут помочь пережить перепады атмосферного давления.

Эксперт заявила, что нужно соблюдать режим сна и ежедневно выпивать 1,5-2 литра воды, а также чаще гулять на свежем воздухе.

Кроме того, врач назвала важным укрепление сосудов.

«Это можно сделать с помощью физиотерапевтических методик, спа-процедур или лечебной диеты, в частности направленной на уменьшение количества потребляемого сахара», — приводит Life.ru слова Кудашкиной.

Ранее врач-терапевт Алексей Жито рассказал, какие проблемы со здоровьем могут появиться спустя год после коронавируса.

Источник: https://life.ru/p/1542143
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