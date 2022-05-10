Врач назвала скрытые симптомы диабета

Врач-эндокринолог Наталья Балашова перечислила скрытые симптомы диабета. По ее словам, признаки этого заболевания не всегда однозначны, так как нарушается энергетический обмен в клетках из-за переизбытка сахара в крови.

«Глюкоза — топливо для клеток. Если они не получают ее правильно, тогда появляется слабость и снижается работоспособность. Иммуноглобулин работает хуже, идет «засахаривание» всего», — приводит слова эксперта издание «Вечерняя Москва».

Также к неочевидным симптомам относятся низкая чувствительность в конечностях, постоянную жажду, частое мочеиспускание и угнетение иммунной системы.