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Врач назвала скрытые симптомы диабета

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Низкая чувствительность в конечностях может быть признаком диабета.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Наталья Балашова перечислила скрытые симптомы диабета. По ее словам, признаки этого заболевания не всегда однозначны, так как нарушается энергетический обмен в клетках из-за переизбытка сахара в крови.

«Глюкоза — топливо для клеток. Если они не получают ее правильно, тогда появляется слабость и снижается работоспособность. Иммуноглобулин работает хуже, идет «засахаривание» всего», — приводит слова эксперта издание «Вечерняя Москва».

Также к неочевидным симптомам относятся низкая чувствительность в конечностях, постоянную жажду, частое мочеиспускание и угнетение иммунной системы.

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Источник: https://vm.ru/society/965597-vrach-endokrinolog-balashova-perechislila-skrytye-simptomy-diabeta
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