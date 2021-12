Врач назвала продукты, которые могут заменить сахар

Американский врач-диетолог Лора Бурак рассказала, какие продукты позволяют восполнить потребность организма в сахаре.

«Побороть тягу к сладкому можно при помощи продуктов, которые обеспечивают организм большим количеством питательных веществ и дольше сохраняют чувство сытости. Например, это орехи. Белки и жиры, которые естественным образом в них содержатся, в сочетании с большим количеством клетчатки помогают стабилизировать уровень сахара в крови и создать чувство сытости и удовлетворения», — приводит издание «Eat this, not that!» слова специалиста.

Также, по ее словам, поможет подавить тягу к сладкому авокадо и нейтральный йогурт. Бурак рекомендует заменять сахар фруктами и ягодами.