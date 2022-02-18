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Сегодня, 08:00

Кардиолог назвала продукт, который наносит большой вред сердцу

Назван самый вредный продукт для сердца
Галина Глазко
Здоровье сердца.
Фото Global Look Press

Кардиолог Анна Кореневич на своем канале в YouTube рассказала о спреде, который не рекомендует к употреблению. По ее словам, производители спредов презентуют продукт как заменитель сливочного масла с наименьшим количеством жира. В связи с этим, спреды могут показаться более полезными для людей с сосудистыми проблемами и высоким холестерином, но это не так, сообщает врач.

«Это абсолютно точно не полезно. Потому что эти спреды — по сути, трансжиры, которые более опасны, чем сливочное масло. Категорическое нет продукту, вообще исключите его из своего рациона раз и навсегда. Также старайтесь избегать полуфабрикатов, для производства которых используются как раз спреды, потому что они дешевле», — отметила Кореневич.

По словам специалиста, лучше съесть кусочек фермерского сливочного масла хорошего качества, чем покупное.

Здоровье
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