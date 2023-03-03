Врач назвала причины потери мышечной массы после 40 лет и рассказала, как ее остановить

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что белок и физическая активность остановят процесс потери мышечной массы.

«Наиболее распространенными причинами развития саркопении являются возрастные изменения гормонального фона, функции мышечной ткани как депо белка и его активное использование при нарушении питания, хронические заболевания, снижение способности мышечной ткани к регенерации. Важный фактор, ухудшающий прогноз течения такого недуга, — уменьшение физической активности и состояние недостаточности питания. Остановить процесс потери мышечной массы, особенно на фоне ограничения питания при снижении веса, поможет физическая активность с постепенным увеличением нагрузки от низкой до умеренной интенсивности. Отдавать предпочтение желательно источникам легкоусвояемого животного белка в виде мяса, птицы, рыбы, яиц. А также растительным источникам белка в виде бобовых, круп, орехов и семечек», — приводит слова Тимощенко Life.ru.