Врач назвала полезные свойства лука

Врач и нутрициолог Мария Тихомирова рассказала о полезных свойствах лука.

«В луке содержится много полезных свойств. Он обладает антибактериальным и противовирусным эффектами, содержит серу, что помогает при дезинтоксикации. Также лук — источник витамина С и других минералов. Он стимулирует пищеварение, выводит лишнюю жидкость. Антиоксидант кверцетин, содержащийся в овоще, полезен при раке и аллергии», — рассказала Тихомирова РИА «Новости».

При этом она отметила, что лук следует употреблять с осторожностью при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.