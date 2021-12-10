Врач назвала первые симптомы рака кишечника

Врач-терапевт Сури Дадашева перечислила несколько симптомов, по которым можно выявить рак кишечника на ранней стадии.

«Первые симптомы и проявления рака кишечника — это общая слабость, необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище, признаки анемии, неприятный вкус во рту, отрыжка, изжога, периодические боли в животе, вздутие кишечника, запоры», — отметила Дадашева в разговоре с РИА «Новости».

Специалист порекомендовала всем раз в год проходить диспансеризацию, которая способна выявить рак на ранней стадии.