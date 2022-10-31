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Сегодня, 09:50

Врач назвала одну из частых причин выпадения волос

Ольга Стрельникова
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Нутрициолог рассказала о том, почему могут выпадать волосы.

Кандидат медицинских наук, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, что частой причиной выпадения волос является дефицит витаминов и микроэлементов, обусловленный плохой работой системы пищеварения, в частности печени. «На качество волоса влияют нарушения в работе печени и желчевыделительной системы, — предупреждает специалист. — Без желчи не усваивается большинство питательных веществ».

Похожей причиной объясняется и постковидное облысение. По словам Ирина Юзуп, волосы после COVID-19 активно выпадают из-за нарушения усвоения питательных веществ, которое нередко бывает после инфекций. Нутриенты усваиваются неправильно, в недостаточном объеме.

Еще одной причиной алопеции являются частые стрессы и методы борьбы с ними. «Выпадение волос могут спровоцировать и некоторые антидепрессанты», — предостерегла нутрициолог.

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