Врач назвала мыло, горячую воду и синтетику главными врагами для зоны бикини

Косметолог Кристина Радина заявила, что мыло не подходит для ухода за кожей в зоне бикини.

«Подмываться нужно не мылом или гелем для душа, а специальными средствами, которые сейчас в ассортименте. Во влагалище господствует кислая среда и, соответственно, если вы будете использовать мыло или какие-то другие средства, то это может нарушить pH-баланс. Второй враг для нежной кожи в зоне бикини — это неправильное белье. Рекомендуется исключить синтетику и давящие резинки, тем более если речь идет о постоянном ежедневном ношении. Вы будете излишне потеть в этом белье, будет появляться раздражение, какие-то воспалительные элементы. А вот о чем забывают многие женщины, хотя даже самая нежная кожа скажет за это «спасибо», так это пилинги», — приводит слова Радиной Life.ru.