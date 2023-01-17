Врач назвала крайне опасный для печени коктейль

Все дело в сочетании ингредиентов такого алкогольного напитка.

Врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева в интервью радио Sputnik рассказала об опасном сочетании ингредиентов в кофейных коктейлях. «Кофе является гепатопротектором, то есть защищает печень от вредных воздействий. Однако если добавить в этот напиток алкоголь, вместо позитивного эффекта будет негативный», — предостерегла специалист. По ее словам, результатом регулярного употребления подобных тонизирующих напитков может стать токсический гепатит.

Насколько сильное токсическое воздействие на печень окажет коктейль, зависит от крепости алкоголя и наличия в алкоголе сахара. «В кофе с ликером слишком много фруктозы. Это может привести к жировому гепатозу, то есть к отложению жира в клетках печени», — пояснила Наталья Сычева и подчеркнула, что сладкий вкус довольно быстро приводит к зависимости.