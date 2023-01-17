Врач назвала крайне опасный для печени коктейль
Все дело в сочетании ингредиентов такого алкогольного напитка.
Врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева в интервью радио Sputnik рассказала об опасном сочетании ингредиентов в кофейных коктейлях. «Кофе является гепатопротектором, то есть защищает печень от вредных воздействий. Однако если добавить в этот напиток алкоголь, вместо позитивного эффекта будет негативный», — предостерегла специалист. По ее словам, результатом регулярного употребления подобных тонизирующих напитков может стать токсический гепатит.
Насколько сильное токсическое воздействие на печень окажет коктейль, зависит от крепости алкоголя и наличия в алкоголе сахара. «В кофе с ликером слишком много фруктозы. Это может привести к жировому гепатозу, то есть к отложению жира в клетках печени», — пояснила Наталья Сычева и подчеркнула, что сладкий вкус довольно быстро приводит к зависимости.
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!