ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 17:30

Врач назвала два вида аллергии, которые подстерегают в холодное время года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Врач-аллерголог Елена Гучапшева рассказала, что Аллергию могут вызывать не только химические вещества, но и физические факторы, а низкая температура — как раз один из них.

Поскольку холодовая аллергия проявляется на фоне пониженных температур, то в качестве профилактики состояния специалист рекомендует исключить любые провоцирующие факторы.

«По возможности тепло одеваться, не умываться холодной водой, не пить холодных напитков, не купаться в открытых водоемах. Обязательно за 40 минут до выхода на улицу использовать защитный крем. Также нужно принимать противоаллергические препараты второго поколения, которые можно с минимальным вредом для здоровья длительно использовать», — пояснила Гучапшева Life.ru.

По словам медика, вторая немаловажная проблема, с которой могут столкнуться аллергики в холодную пору, это аллергия на шерсть. Проявляется она покраснением кожи в месте контакта с шерстью, параллельно с этим человека могут беспокоить жжение, зуд, шелушение, в ряде случаев даже может появиться отек.

Источник: https://life.ru/p/1536622
0
Читайте также
РУСАДА может собирать информацию об интимной жизни спортсменов. Зачем это нужно?
«Локомотив» финиширует в десятке? У Гогниева стальной характер? «Динамо» вернуло футбол Шварца? Интервью Генича
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Путин назвал неизбежным столкновение России с неонацистским режимом Украины
СК изучит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученые рассказали, какой фактор влияет на рост будущего ребенка
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости