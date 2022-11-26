Врач назвала безопасные для фигуры способы снизить аппетит

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что существуют безопасные способы снизить аппетит без жестких ограничений.

«Когда наступают холода, инстинкт подсказывает, что требуется больше калорий, нужно запасти жирок. Но наша задача не запасать жирок, а максимально быть сытыми длительное время, чтобы была энергия. И поэтому никакие диеты и вегетарианские продукты нам не нужны. Нам нужен белок, овощи и сложные углеводы, чтобы надолго насыщали нас энергией», — пояснила медик Life.ru.

По ее словам, зимой еда должна быть объемной и теплой. Речь идет об овощных супах, после приема которых организм сразу же согревается. Супы могут быть со сливками, сметаной или другими жирами, продолжила врач. В рацион можно добавить жирную рыбу, которая, как известно, содержит витамин D, или печень трески.

В состав зимнего меню также можно включить и сало — примерно 30 граммов с черным хлебом надолго насыщают организм. Снижают аппетит и углеводы, например спагетти аль денте. Однако от сладостей стоит отказаться, так как они лишь усиливают аппетит.