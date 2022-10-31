ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Видео Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:51

Врач назвала 5 самых опасных продуктов для работы мозга и памяти

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты нужно употреблять с осторожностью либо исключить из рациона. На первом месте оказался алкоголь, далее идет сахар.

«Начинают страдать сосуды мозга, и туда устремляется холестерин. Излишки сахара начинают перерабатываться в жир, печень старается это нейтрализовать, сама получает повреждения, начинает заплывать жиром и вырабатывать холестерин низкой плотности», — цитирует Life Соломатину.

Также врач отнесла к опасным веществам трансжиры, соль и упомянула, что еще одним продуктом, с которым нужно быть осторожнее, является жареная картошка.

«Это тот момент, когда белки слипаются с углеводами, образуется конечный продукт гликации — такая «карамелька». Образование конечных продуктов гликации фактически дает слипание, внешне это проседание коллагена, морщины. Когда происходит такая же история с сосудами, нарушаются метаболические процессы, первым начинает страдать мозг. Идет медленное угасание мозга и нарушение когнитивных способностей», — добавила она.

Источник: https://life.ru/p/1535593
1
0
Читайте также
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Появилось фото поцелуя Трусовой и Кондратюка
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мэр Белгорода подал в отставку
Киркоров грубо «послал» журналистку в ответ на неудобный вопрос
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ревматолог рассказала, что руки являются индикатором здоровья и указывают на различные заболевания

Психолог назвала болезнь, от которой избавит первый снег
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости