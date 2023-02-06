Врач назвал внешние признаки, которые говорят о проблемах с щитовидкой

Врач Иван Руссу заявил, что увеличение глаз и отек на лице говорят о проблемах с щитовидной железой.

«Увеличение глаз и двоение картинки, слезотечение при ярком свете происходит из-за скопления жидкости в жировой ткани. В дальнейшем глаза начинают как бы выталкиваться из глазницы и становятся похожими на рыбьи. Из-за такого явления веки перестают смыкаться, появляется слезотечение. В более поздней стадии заболевания отекают мышцы глаз, картинка перед вами начинает двоиться. Очень важно начать лечение на самом раннем этапе заболевания, так как эти изменения очень быстро становятся необратимыми. Избыточное выпадение волос, сухость кожи происходит из-за замедления обмена веществ, которое становится последствием дефицита гормонов. Избыточное количество гормонов щитовидной железы в организме приводит к резкому ускорению обмена веществ, из-за чего образуется много тепла. В результате кожа становится горячей и избыточно влажной на ощупь. Беспокоит ощущение жара и гипергидроз», — приводит слова Руссу Life.ru.